Cinema: è morto Leo Kouper, disegnò le iconiche locandine dei film di Chaplin

Parigi, 10 feb. - (Adnkronos) - L'artista francese Léo Kouper, celebre illustratore che ha realizzato iconiche locandine per tutte le riedizioni dei film di Charlie Chaplin, è morto lunedì 8 febbraio nella sua casa di Parigi all'età di 94 anni. Nato a Parigi il 20 agosto 1926, fu allievo dal 1945 di Hervé Morvan, famoso disegnatore e autore di poster per la pubblicità. Dopo aver realizzato una locandina per "Tempi moderni" nel 1954, Kouper divenne collaboratore di Chaplin a cui chiese di ridisegnare i poster dei suoi ormai classici capolavori come "Il grande dittatore", "Il monello", "La febbre dell'oro" e "Luci della città".

All'interno di un'ideale storia dell'illustrazione chapliniana, l'opera di Kouper si distingue tra tutte per essere stata l'unica a scaturire da un dialogo diretto con Chaplin, ad aver accolto le sue critiche, i suoi suggerimenti, il suo plauso. A metà degli anni Cinquanta Chaplin consegnò a Kouper l'immagine di Charlot per affidarla alle nuove generazioni di spettatori: le opere di Kouper raccontano indirettamente anche la storia di una seconda e terza vita dei suoi film indimenticabili sul grande schermo.

Dal 1972 Kouper ha realizzato decine di locandine per il cinema francese e per quella del film "Emmanuelle" ottenne il premio per il miglior poster al Festival di Cannes del 1974.