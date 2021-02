Governo: M5S attende segnale Draghi, ipotesi voto a partire da stasera (2)**

10 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - I rumors su un possibile intervento di Draghi al termine delle consultazioni sono rimbalzati a tal punto che è arrivata una comunicazione ufficiale a chiarire che il premier incaricato non sarebbe intervenuto. I 5 Stelle sono comunque intenzionati ad avviare il voto online, come anticipato dall'Adnkronos, in serata -"90%", dicono fonti di primo piano- o al più tardi domattina, "ma è solo una questione di organizzazione, non una questione politica". I segnali sul via libera a un ministero a matrice ecologista sarebbero arrivati, non solo durante il confronto tra Draghi e la delegazione guidata da Grillo ma anche dopo. "Esistono anche i telefoni", riferiscono dei beninformati.