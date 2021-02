Coronavirus: Lombardia, vaccini a over 80 da 18 febbraio, si prenota da lunedì**

10 febbraio 2021 a

Milano, 10 feb. (Adnkronos) - Prenderà il via giovedì 18 febbraio in Lombardia la vaccinazione anti Covid per le persone 'over 80'. A partire da lunedì 15 febbraio, le cittadine e i cittadini che appartengono a questa categoria potranno comunicare al proprio medico o in farmacia la volontà ad essere vaccinate. Lo annunciano il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e la vicepresidente e assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti.