Suning Logistics annuncia servizi di logistica e consegna non-stop durante il Festival di primavera

NANCHINO, Cina, 9 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- Suning Logistics, uno dei rami principali creati nel 2014 nell'ambito del Gruppo Suning, ha annunciato che continuerà a offrire i propri servizi di logistica e consegna durante il Capodanno cinese. Per il nono anno consecutivo, Suning Logistics fornirà agli utenti gli stessi servizi di logistica e consegna della catena del freddo disponibili per il resto dell'anno.

In vista dell'anno del Bue, Suning Logistics ha lanciato Su Xian Da, una nuova soluzione per la catena del freddo che fornisce alimenti freschi ai clienti con un sistema per la catena del freddo completamente collegato, dal magazzinaggio alla distribuzione. Su Xian Da, il più grande aggiornamento di prodotto da quando le soluzioni per la catena del freddo di Suning Logistics sono state lanciate nel 2019, sfrutta la rete nazionale intra-urbana di Suning Logistics per consegnare ai consumatori, entro 24-48 ore, prodotti come frutta e verdura fresca, frutti di mare, pollame, uova, carne, latticini e altri alimenti popolari. Su Xian Da collaborerà anche con i negozi Carrefour e Suning per fornire servizi di consegna in giornata e in un'ora a clienti in oltre 50 città del Paese.

Secondo un report di settore pubblicato da iiMedia Group, il mercato cinese della catena del freddo è salito a 263,84 miliardi di RMB nel 2020 e si prevede che manterrà la propria traiettoria di crescita verso l'alto. Tuttavia, il settore deve affrontare anche delle sfide, che vanno da standard e sistemi di servizio incoerenti a una copertura di rete insufficiente. La pandemia ha ulteriormente aggravato questi problemi, dato che un maggior numero di clienti si affida alla consegna a domicilio per l'acquisto sicuro di prodotti freschi.

In risposta a queste criticità, Su Xian Da offre stoccaggio frigorifero a temperatura controllata, magazzinaggio e distribuzione integrati, e distribuzione intra-urbana, che soddisfano appieno le esigenze di vendita al dettaglio di gruppi B2C, B2B e comunitari. Su Xian Da sfrutta inoltre la rete nazionale di Suning Logistics per ridurre il transito nei collegamenti di trasporto e migliorare la velocità di consegna.

Dal lancio nel giugno 2019, la catena del freddo di Suning ha fornito servizi di magazzinaggio per quasi 100 marchi e oltre 2.000 SKU. Suning ha aiutato le aziende a ridurre i costi logistici in media del 10-30%, mentre il tasso di consegna puntuale è superiore al 99% e il tasso di reclami dei clienti è inferiore a uno su mille.

Consegne efficienti e convenienti per i festeggiamenti del Capodanno cinese

Suning Logistics consegnerà in modo sicuro e continuo i prodotti alle famiglie in questo Festival di primavera, con la consegna porta a porta di prodotti 3C, alimenti freschi, elettrodomestici e prodotti importati. Oltre 300 città potranno usufruire della consegna il giorno successivo, mentre i negozi Carrefour e Suning copriranno 350.000 comunità con consegna in giornata entro 10 chilometri. Inoltre, Suning Logistics continuerà a offrire la consegna in un'ora nel raggio di tre chilometri.

Con una rete di servizi di oltre 8.000 punti vendita cloud retail e 1.500 centri di assistenza clienti, Suning Logistics fornirà ai clienti di tutto il Paese gli stessi servizi di consegna efficienti e convenienti durante il Festival di primavera.

Ridurre i costi e aumentare l'efficienza con la logistica intelligente

Facendo affidamento su big data, AI, 5G e altre tecnologie all'avanguardia, il sistema di logistica intelligente di Suning realizza una pianificazione intelligente della supply chain ed è in grado di preparare previsioni avanzate di vendita e stoccaggio di magazzino per partner autonomi e terzi durante il Capodanno cinese. Il sistema intelligente di gestione del magazzino analizza con precisione ordini, sedi, percorsi e regioni e migliora l'efficienza operativa sotto tutti gli aspetti. Una volta che i prodotti entrano nella fase di distribuzione, il monitoraggio delle condizioni meteo e dei processi garantisce una consegna efficiente in tutto il Paese.

Durante il Festival di primavera, il sistema digitale di Suning Logistics sarà utilizzato per ottimizzare la gestione delle categorie chiave e migliorare l'efficienza di magazzino per i negozi Carrefour e Suning.

Proteggere il personale e i clienti con misure di controllo della pandemia

Suning Logistics ha iniziato a somministrare vaccinazioni per garantire la sicurezza di dipendenti e consumatori, con oltre l'85% del personale vaccinato fino a oggi. Inoltre, per garantire la sicurezza durante l'intero processo di consegna, Suning Logistics controlla rigorosamente l'intero processo operativo, disinfetta regolarmente le superfici e segue rigorosi standard per la consegna senza contatto nell'ultimo miglio.

Supporto per il personale in servizio

A dimostrazione del suo apprezzamento e supporto, Suning Logistics ha preparato generose "buste rosse" (il dono tradizionale per il Capodanno cinese), raddoppiato gli ordini di spedizione e sovvenzionato i festeggiamenti per i Festival di primavera, fornendo comfort e protezione ai dipendenti in prima linea. Al contempo, Suning Logistics e Suning Insurance forniscono ai corrieri assicurazioni gratuite per infortuni accidentali e consegne, tra cui 300.000 RMB per COVID-19 e 30.000 RMB per la protezione dagli incidenti.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1435589/image.jpg