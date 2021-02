Musica: morta Mary Wilson, fondò le Supremes con Diana Ross e Florence Ballard

09 febbraio 2021 a

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - E' morta a 76 anni Mary Wilson. La cantante, che aveva fondato le ‘Supremes' assieme a Diana Ross e a Florence Ballard, è deceduta nella sua casa di Las Vegas improvvisamente. I funerali saranno privati a causa dell'epidemia da Covid.

"Sono rimasto estremamente scioccato e rattristato nell'apprendere della morte di Mary Wison, un membro importante della famiglia Motown”, ha dichiarato a Variety il fondatore della casa discografica Berry Gordyche, che produsse le ‘Supremes' all'inizio degli anni '60. "Sono sempre stato orgoglioso di Mary – ha aggiunto - Era una star a pieno titolo e nel corso degli anni ha continuato a lavorare sodo per rafforzare l'eredità delle ‘Supremes'. Mary Wilson è stata speciale per me. Era una pioniera, una diva e ci mancherà profondamente".