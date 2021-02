Motomondiale: Bagnaia, 'Ducati un sogno, felice di essere nel team ufficiale'

09 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 9 feb. - (Adnkronos) - "Quando mi è stato detto che sarei passato da Pramac a Ducati ho vissuto un momento di massimo godimento... Mi ha fatto molto effetto quando mi hanno messo addosso la nuova 'divisa'. Sono sempre cresciuto con una Ducati in famiglia. Quando sei un bambino e senti tutte le moto accese la prima moto che vai a prendere è la Ducati. Fa un rumore diverso, la vedi che bella inc....Ha un fascino che le altre non hanno e poi è una marca italiana, quindi ha tutto il massimo che un pilota possa avere. Il mio sogno è sempre stato quello di arrivare in MotoGp su una Ducati, in più ora ho anche la fortuna di essere nel team ufficiale: è davvero il massimo che potessi chiedere". Francesco 'Pecco' Bagnaia nel giorno della presentazione non nasconde la propria emozione per essere diventato un pilota ufficiale della scuderia di Borgo Panigale.

"Quando ho firmato il primo contratto con Ducati a gennaio 2018 non era così scontato che una Casa credesse in me -prosegue l'ex campione del mondo della Moto2-. Francesco Guidotti aveva iniziato a parlarmi già dal 2016, quando correvo in Moto3, dicendomi che dopo due anni avrebbe voluto portarmi in MotoGP. Lì per lì però non me la sono sentita, era la prima volta che avevo la chance di vincere un Campionato del mondo e soprattutto non mi sentivo pronto per arrivare in MotoGP. È il sogno di tutti, ma quando ci arrivi è una bella mazzata: se le cose vanno bene ok, va tutto benissimo, ma molto spesso devi essere più maturo per affrontare certe situazioni e io quell'anno non mi sentivo ancora pronto".