Marini: Faioli (Università Cattolica), 'credeva in dialogo e in contrattazione collettiva' (2)

09 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Un modo di agire che, a detta del giuslavorista della Cattolica, bisogna intraprendere "anche in questo momento proprio alla luce del Next Generation Eu: il piano europeo avrà bisogno del ruolo di una funzione attiva delle parti sociali non solo nella parte di programmazione, qui ritorna ancora l'idea della Cisl e di Franco Marini, ma anche nella parte di verifica della esecuzione di questi progetti perché il sindacato è un attore importante della vita pubblica del paese che ha anche il ruolo di verificare ciò che viene fatto, se viene fatto bene o male, e in tempo, al pari di e con altri stakeholder sociali".