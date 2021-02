Internet: Flazio, con Domains in Italia i 'domini' più economici d'Europa

09 febbraio 2021 a

Catania, 9 feb. (Labitalia) - Con l'ondata di digitalizzazione che ha coinvolto l'Italia, ma anche il mondo intero, nell'ultimo anno sono sempre di più le pmi che hanno deciso di aprire un sito Internet, in particolar modo per vendere online. Proprio per questo Flazio, piattaforma made in Italy per realizzare e gestire in autonomia siti web e da sempre promotrice di forti politiche di digitalizzazione delle imprese italiane, ha deciso di tendere la mano alle aziende lanciando una soluzione di hosting domini che rinuncia al rincaro per la gestione del servizio di intermediazione con il Nic, l'anagrafe dei domini.it. Nasce così Domains la piattaforma di registrazione di domini più economica d'Europa. Ad oggi, in Italia, gli utenti che desiderano acquistare un dominio devono rivolgersi a società accreditate che però spesso - dopo un primo anno in cui propongono un'offerta particolarmente vantaggiosa - fanno lievitare i costi ai successivi rinnovi. Proprio in risposta a questa politica è nato il progetto di Flazio, Domains, con l'obiettivo di ridimensionare i costi, rivendendo a prezzo di costo i domini con un importo fisso e per sempre.

"Vendere i domini a prezzo di costo - racconta Flavio Flazio, ceo e co-founder dell'azienda - non è un regalo, ma un investimento sul rilancio economico della nazione: un modo per sostenere le piccole e medie imprese e i professionisti che sono il cuore pulsante dell'economia italiana Domains vuole democratizzare l'accesso al web, aiutando così piccole aziende e professionisti a gestire in autonomia la propria presenza online". Con Domains, Flazio consente l'acquisto dei domini con estensione .it al costo di 3,99 euro l'anno per sempre, e quindi anche per tutti i successivi rinnovi. A breve l'offerta sarà disponibile anche per tutte le altre estensioni disponibili su Flazio (come il .com). Così facendo, l'azienda prosegue il proprio impegno sul fare rete e sulla massima trasparenza, aiutando pmi e più in generale chiunque lo desideri ad acquistare o trasferire il proprio dominio .it al semplice prezzo di costo.

Il dominio sarà attivo entro 48h in caso di nuove attivazioni, o entro 7 giorni in caso di trasferimento da altri provider. "In Italia - spiega Alessio Cantarella, chief technology officer di Flazio - durante la pandemia, c'è stato un incremento di quasi il +100% nella registrazione di nuovi domini. Con il Covid, infatti, sempre più italiani hanno deciso non solo di acquistare online, ma anche di aprire il proprio sito internet, spesso però con non poche difficoltà. Domains nasce proprio per questo, per aiutare chiunque, al prezzo più basso di mercato, ad acquistare o trasferire il proprio dominio, in pochi semplici passaggi. Insomma, con Domains la rivoluzione low-cost dei domini più economici d'Europa parte proprio dall'Italia".