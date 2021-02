Governo: Zingaretti, 'mai più Pd debole e isolato, coltivare alleanza con M5S e Leu'

09 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Il Pd non sarà mai una forza di pura testimonianza ma vorrà essere sempre una forza riformista e troverà sempre nelle sedi parlamentari e nel Paese quegli strumenti utili -dalle alleanze alle battaglie politiche- perchè non ci sia solo un'illustrazione di valori e contenuti ma la costruzione di credibili ipotesi per farli affermare e vincere". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, dopo l'incontro della delegazione dem con Mario Draghi.

"Questo è lo spirito in cui siamo stati nel Conte 2, e questo è lo spirito con cui stiamo lavorando per questo nuovo governo, sicuramente difficile. Io credo che questa esperienza di relazioni" con M5S e Leu "vada coltivata e rilanciata nelle forme che vedremo. Mai più Pd debole e isolato" con nel 2018.

"In un Parlamento in cui il Pd per la sconfitta del 2018 e per una scissione" non ha grandi numeri "il dialogo con M5S e Leu serve a tutti per essere più forti e sono certo che continueremo in questo modo".