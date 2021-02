09 febbraio 2021 a

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Ci interessa che si faccia l'interesse italiano in Europa, con spirito europeo" questo "significa no all'austerità, no a patti e vincoli del 3%, a sacrifici lacrime e sangue". Così Matteo Salvini, dopo le consultazioni della Lega con Mario Draghi. "Ci sembra che questa sia una sensibilità condivisa da Draghi".