Governo: Pd consegna a Draghi documento, 'priorità irrinunciabili per legislatura'

Roma, 9 feb (Adnkronos) - "Il Partito Democratico sceglie di mettere al primo posto gli interessi del Paese". Comincia così il documento che il Partito democratico ha consegnato a Mario Draghi. Nel "contributo" dem, dal titolo 'Responsabilità, visione, inclusione' tra le altre cose si premette che "le sfide enormi che abbiamo davanti – la lotta alla pandemia, la gestione della campagna vaccinale, la necessità di un rilancio su basi nuove dell'economia, il rafforzamento della centralità dell'Europa e delle sue istituzioni ci chiedono di rispondere positivamente all'appello del Presidente della Repubblica, assumendo la responsabilità che questo tempo richiede".

Partendo dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ("è una priorità assoluta" ed "è essenziale che la sua definitiva approvazione") il documento del Pd spiega: "Mettiamo a disposizione le nostre proposte per un governo forte e di lunga durata, utili alla formazione di un esecutivo di legislatura che assuma alcune priorità per noi irrinunciabili".

Le priorità dem sono: collocare saldamente il nostro Paese nella strategia europea; combattere insieme la pandemia e proseguire nella campagna vaccinale; attuare il PNRR attraverso un percorso di coinvolgimento del Paese, per una nuova stagione di sviluppo sostenibile ed inclusiva; mettere in sicurezza e rilanciare il sistema della sanità pubblica e del welfare; rafforzare le infrastrutture sociali; investire in scuola, università, ricerca.