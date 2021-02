09 febbraio 2021 a

Roma, 9 feb (Adnkronos) - "Non esistono i governi tecnici, i governi sono tutti politici, devono avere la maggioranza in Parlamento. La scelta del presidente incaricato la valuteremo, però le scelte sono sempre politiche. Nascondersi dietro il paravento del governo tecnico non è la risposta corretta. Vedremo le scelte del presidente incaricato". Lo ha detto Federico Fornaro, di Leu, dopo le consultazioni.