Foibe: Massimo di Palermo celebra il Giorno del Ricordo

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - Dopo aver recentemente commemorato la Giornata della Memoria, la Fondazione Teatro Massimo celebra mercoledì 10 febbraio il Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e di tutti coloro che sono stati costretti ad abbandonare le loro terre d'origine.

Sulla webTv e sui social media del Teatro Massimo sarà disponibile da mercoledì 10 febbraio la musica sublime dell'Ave Verum Corpus di Mozart nell'esecuzione che Orchestra e Coro del Teatro Massimo, diretti dal maestro Ciro Visco, hanno recentemente presentato al Duomo di Monreale in occasione delle festività natalizie. Composto nel 1791, pochi mesi prima della morte, l'Ave verum corpus è una delle pochissime composizioni di musica sacra scritte da Mozart, un piccolo e sublime gioiello musicale in appena 46 battute che incanta per immediatezza e semplicità dedicato domani proprio alla “Giornata del ricordo”.