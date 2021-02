Coronavirus: vaccino anti Covid, arrivate le dosi AstraZeneca in Toscana

09 febbraio 2021 a

a

a

Firenze, 9 feb. - (Adnkronos) - E' già in fase di consegna, nella giornata di oggi, 9 febbraio, la prima fornitura del vaccino anti-Covid di AstraZeneca, destinata alla Toscana: in tutto 15.400 dosi, di cui 3.400 dosi saranno consegnate, alle ore 13, all'ospedale Misericordia di Grosseto per la Asl Sud Est; 5.100 dosi, alle ore 15.30, agli Ospedali Riuniti di Livorno per la Asl Nord Ovest; 6.900 dosi, alle ore 17.30, all'ospedale Santo Stefano di Prato per la Asl Centro.

La prima fase di vaccinazioni con il nuovo siero AstraZeneca sarà avviata, dunque, già a partire da giovedì 11 febbraio: le agende per prenotarsi sul portale regionale prenotavaccino.sanita.toscana.it sono aperte dalle ore 18 di oggi fino a esaurimento posti.

La somministrazione del vaccino AstraZeneca sarà effettuata nei giorni di giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 febbraio (dalle ore 14 alle 19), e domenica 14 febbraio (dalle 8 alle 13).