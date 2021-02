Coronavirus: Regno Unito, per chi arriva obbligo 2 tamponi durante quarantena

09 febbraio 2021 a

a

a

Londra, 9 feb. (Adnkronos) - Tutte le persone che arrivano nel Regno Unito avranno l'obbligo di sottoporsi a due tamponi durante i 10 giorni di quarantena. La misura, decisa dal governo e riportata dalla 'Bbc', ha l'obiettivo di prevenire la diffusione delle varianti di Covid-19 nel Paese. Ulteriori dettagli saranno comunicati dal ministro della Salute, Matt Hancock, ai Comuni nelle prossime ore.

Le nuove linee guida del Dipartimento della Salute prevedono per i viaggiatori un tampone nel secondo giorno di quarantena e un altro nell'ottavo giorno. Secondo le autorità britanniche, il provvedimento permetterà di tracciare i nuovi casi in modo più efficace.

Rimane in vigore l'obbligo per le persone che entrano nel Regno Unito via nave, treno o aereo di mostrate l'esito negativo di un test effettuato nelle 72 ore precedenti l'arrivo, pena una multa di 500 sterline.