Coronavirus: Obama, 'su vaccini tanta disinformazione, invece salvano vite'

Washington, 9 feb. (Adnkronos) - "C''e tanta disinformazione in giro ma ecco la verità: dovete vaccinarvi non appena vi sarà offerta la possibilità. Potrà salvare la vostra vita e quella dei vostri cari". E' quanto scrive Barack Obama su Twitter, incoraggiando gli americani a vaccinarsi contro il coronavirus e a non dare ascolto alla disinformazione No Vax. Al suo tweet l'ex presidente include il link ad un articolo del New York Times che lancia l'allarme sulla diffidenza all'interno della comunità afroamericana nei confronti del vaccino.