Coronavirus: Giani, 'Attenersi a piano del governo, il vaccino ci sarà per tutti'

09 febbraio 2021 a

a

a

Firenze, 9 feb. - (Adnkronos) - "Comprendo le preoccupazioni, ciascuno di noi vorrebbe vaccinarsi il prima possibile per rendere la Toscana sicura. Non è una competizione, dobbiamo con serietà, ordine e responsabilità attenerci al piano vaccinale indicato dal Governo e aspettare il nostro turno, il vaccino ci sarà per tutti". Così su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, in un post in cui annuncia anche che, con l'arrivo della prima fornitura di dosi del vaccino AstraZeneca sul portale istituito dalla Regione, "alle ore 18 verranno aperte le prenotazioni dei vaccini per il personale scolastico e universitario, docente e non docente, Forze armate e di Polizia sotto i 55 anni" e "con le prossime forniture si aprirà anche alle altre categorie che rientrano in questa fase: appena saranno definiti pubblicheremo tutti i servizi essenziali coinvolti".

Giani poi ricorda che da lunedì 15 febbraio "inizieranno anche le vaccinazioni per le persone con più di 80 anni" con i vaccini Pfizer e Moderna, mentre "per le persone tra i 55 e 80 anni e le persone con patologie si procederà alla vaccinazione appena sarà terminata la fase delle persone over 80 sempre con i vaccini Pfizer e Moderna".