Coronavirus: Bezzini, 'In Toscana già 4.196 prenotazioni per vaccino AstraZeneca'

09 febbraio 2021 a

a

a

Firenze, 9 feb. - (Adnkronos) - "Giornate di lavoro intenso in cui tutto il sistema sanitario della nostra regione è impegnato con enorme sforzo sui diversi fronti della lotta al Covid, dall'avvio delle nuove fasi della campagna di vaccinazione (4.196 prenotazioni in 27 minuti con AstraZeneca, prenotazioni aperte alle 18) agli screening sulla popolazione, dal tracciamento ai reparti degli ospedali, ma non solo. In tutto questo il progetto Territori Sicuri prosegue e si rafforza sempre di più, ormai senza giorni di interruzione. L'obiettivo è individuare i positivi, soprattutto asintomatici, e contrastare il diffondersi dell'epidemia". Lo afferma l'assessore regionale alla Sanità della Toscana, Simone Bezzini, in un post su Facebook.

In queste ore, ricorda Bezzini, il progetto di screening di massa "Territori Sicuri" sta proseguendo a Chiusi (Siena), dove i primi risultati degli esami di laboratorio sui tamponi molecolari hanno rilevato la positività di otto persone. Ieri, nella prima giornata, sono stati effettuati 936 tamponi. Lo screening di massa proseguirà a Chiusi fino a venerdì per le oltre cinquemila persone già prenotate, valutando anche l'insorgenza di eventuali varianti, che potranno essere valutate solo a seguito di specifiche indagini di laboratorio.

La prossima tappa di "Territori Sicuri" sarà Terranuova Bracciolini (Ar): da sabato 13 a lunedì 15 febbraio, per tre giorni, i cittadini potranno recarsi in Piazza della Repubblica per effettuare gratuitamente il tampone. Le prenotazioni saranno aperte da domani sul portale https://territorisicuri.sanita.toscana.it/#/home. "Ringrazio tutti, a partire dai volontari, per la generosità e la determinazione con cui stanno affrontando la sfida. Invito tutti i cittadini, grandi e piccoli, ad aderire: da ognuno di noi dipende la salute di tutti - precisa Bezzini - Il progetto è promosso dalla Regione Toscana con Anci, Upi, Misericordie, Pubbliche Assistenze Riunite e Croce Rossa Italiana, insieme agli operatori sanitari, la medicina generale e la pediatria di famiglia, oltre ad Ars Toscana, alle Asl e alle Società della salute. Visita la pagina del progetto https://territorisicuri.sanita.toscana.it/#/home per saperne di più".