Brescia: assessore Lombardia Cattaneo, 'anticipare bonifica Caffaro'

Milano, 9 feb. (Adnkronos) - "Il sequestro del sito industriale evidenzia ulteriormente le criticità della Caffaro, Sito di interesse nazionale (Sin) quindi sotto il controllo del Ministero dell'Ambiente. Problematiche che sono ben note al territorio bresciano e alla Regione, che da tempo invocano gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza necessari. Purtroppo, i ritardi e le lentezze di questi anni hanno aggravato la situazione. È tempo ora che i progetti già definiti e approvati diventino realtà". Lo afferma l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, sul sequestro della Caffaro, in provincia di Brescia.

In particolare, spiega Cattaneo, "come ricordato in più occasioni, Regione ritiene prioritario il mantenimento e la tenuta in esercizio della barriera idraulica, al fine della sicurezza dell'area. Ci aspettiamo innanzitutto dunque che il custode giudiziario, nominato dalla Procura della Repubblica, possa proseguire in questo intento, al fine di tutelare l'ambiente e la salute di tutti, in primo luogo dei cittadini bresciani".

Regione Lombardia con Arpa sta monitorando "costantemente l'evoluzione della situazione del sito industriale. A conferma di ciò, avevamo già inviato alle istituzioni e agli enti coinvolti la convocazione per l'11 febbraio del Tavolo tecnico, per il coordinamento dei lavori di bonifica del Sin, pur non avendo competenze dirette, ma nella funzione di supporto tecnico agli organismi coinvolti e agli enti locali Obiettivo: assicurare la continuità della barriera idraulica, unico elemento di garanzia contro la diffusione ulteriore dell'inquinamento nella falda. Nonché l'avvio nel più breve tempo possibile dei lavori di bonifica".