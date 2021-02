Bitcoin: seduta in altalena, vola oltre quota 48 mila dollari poi ripiega

09 febbraio 2021 a

Roma, 9 feb. -(Adnkronos) - Seduta sulle montagne russe per il Bitcoin: la quotazione della criptovaluta - schizzata ieri dopo l'annuncio di un investimento di Tesla per 1,5 miliardi di dollari - ha continuato a salire anche oggi, anche se con un andamento contrastato. Dopo il balzo di ieri, che ha portato il Bitcoin in 24 ore a salire da 38.500 a 45.600 dollari, anche questa mattina la quotazione ha continuato a crescere, toccando un massimo di 48.300 dollari, molto vicina al 'tetto' di 50 mila dollari considerato una soglia critica da molti analisti. Dopo il massimo, tuttavia, la criptovaluta ha registrato una altrettanto rapida discesa verso le quotazioni dell'apertura e al momento sulle diverse piattaforme di scambio si aggira intorno ai 45.800 mila dollari.