09 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - ''Grazie all'investimento di Anas le nostre strade di 50 anni fa miglioreranno in sicurezza e in viabilità''. Il Sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, lo sottolinea in occasione della conferenza stampa ''Anas per Cortina. Mobilità, Tecnologia e Innovazione”.