Governo: Conte si congeda, selfie e saluti con dipendenti P.Chigi 'un onore lavorare con voi** (2)

09 febbraio 2021

(Adnkronos) - Ai ministri, questa mattina, nessun accenno sull'ultima riunione, del resto Conte si era già congedato nel corso del Cdm del 26 gennaio scorso, prima di salire al Quirinale per le dimissioni, ringraziando i membri del suo esecutivo uno ad uno e rivendicando il lavoro svolto.

Oggi gli è toccato ringraziare i dipendenti, un atto non scontato ma perfettamente in linea con la sua presidenza, tanto che il premier uscente può contare su parecchi supporter a Palazzo Chigi, nonostante le sfiancanti riunioni notturne che spesso costringevano i dipendenti a tenere aperto il Palazzo fino a notte fonda. "E' apparso molto sorridente e cordiale, come sempre. Ha mantenuto il suo stile fino all'ultimo", racconta chi ha preso parte al congedo del premier uscente. Intanto la road map del governo Draghi, stando almeno ai rumors di Palazzo Chigi, sembra tracciata: l'insediamento, con la cerimonia dello scambio della campanella, dovrebbe tenersi nella giornata di venerdì.