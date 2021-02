Varese: sorpreso con 55 chili di cocaina in auto, arrestato

08 febbraio 2021 a

a

a

Milano, 8 feb. (Adnkronos) - Un uomo, un cittadino albanese di 30 anni, è stato arrestato dalla Guardia di finanza a Vedano Olona, in provincia di Varese, mentre stava trasportando nella propria auto oltre 55 chili di cocaina. I militari, durante un servizio di controllo, hanno notato l'auto che si aggirava nella zona industriale di Vedano Olona e l'hanno seguita, fino a quando non hanno deciso di fermarla. Il conducente ha cercato di fuggire, ma è stato subito bloccato. Nel mezzo i finanzieri hanno trovato tre borsoni contenenti 50 panetti di cocaina, per un per peso totale di oltre 55 chili.

In due appartamenti dell'uomo sono stati trovati 1.500 euro in contanti e quattro grammi di marijuana. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Varese.