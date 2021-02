Pd: Mirabelli, 'ora sosteniamo il governo, il Congresso è tra due anni'

08 febbraio 2021 a

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Come Pd dovremo discutere nei prossimi mesi sulla nuova situazione. Adesso, però, credo che sia bene concentrarsi sul governo e sulla sua azione e fare in modo che le ragioni e le proposte del Pd vivano in questa fase. Poi discuteremo con grande tranquillità ma il congresso è previsto tra due anni". Lo ha detto Franco Mirabelli, vice presidente dei senatori del Pd, a Sky Start.

"Ora siamo di fronte ad una situazione che necessita di un tagliando ma non credo che siamo di fronte ad una situazione fallimentare che richieda un congresso -ha spiegato Mirabelli-. Il Pd nel 2019 era un partito totalmente ininfluente sul piano istituzionale, oggi no. La discussione da fare, quindi, non si risolve per forza con un congresso: decideremo insieme con il Segretario le modalità della discussione, ma non vorrei che si confondessero i piani".

"Non siamo più il partito del 2019 che sembrava condannato all'ininfluenza e aveva subito una scissione. Oggi il Pd è in campo e anche le ultime elezioni amministrative lo hanno mostrato. Siamo un partito che vuole crescere e deve discutere della nuova fase ma l'idea che serva un congresso di emergenza non mi pare attuale”, ha concluso Mirabelli.