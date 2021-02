Governo: Tabacci, 'Draghi ha insistito su autonoma capacità fiscale Ue'

08 febbraio 2021 a

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Serve, e su questo il presidente ha insistito, un'autonoma capacità fiscale dell'Unione europea, per dotare il bilancio europeo delle risorse necessarie a rendere strutturale la mutualizzazione del debito buono avviata con il Next Generation Eu, per sostenere la creazione di beni pubblici in dimensione europea". Lo ha affermato Bruno Tabacci, di Centro democratico, al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi.