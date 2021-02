Governo: Sgarbi, 'Draghi ritiene importantissima riforma giustizia penale ma forse non c'è tempo'

08 febbraio 2021 a

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, "ha fatto due esempi: uno, che a me non sembra urgente, che è la riforma della scuola; ma l'altro è la riforma della giustizia, dicendo che poteva, nel tempo che ha, immaginando che sia quello completo, occuparsi della giustizia civile, non di quella penale, perchè questo chiede l'Europa, benchè lui ritenga importantissima anche una riforma della giustizia penale. Ha detto, certo, è importantissimo, ma come se non ci fosse il tempo". Lo ha affermato Vittorio Sgarbi, al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi.