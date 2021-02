Governo: Schullian, 'Draghi sarà presidente di esecutivo europeista'

08 febbraio 2021 a

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Il presidente Draghi ci ha illustrato brevemente e sinteticamente i pilastri di questo nuovo governo e di questo programma che sta costruendo e che ha costruito in questi giorni: come premessa, che per noi è essenziale, è che si autodefinisce come futuro presidente di un governo europeista, questa è la priorità assoluta". Lo ha affermato Manfred Schullian, in rappresentanza delle Minoranze linguistiche della Camera, al termine del colloquio con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi.