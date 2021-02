Governo: Sasso (Lega), 'bene Draghi su assunzioni insegnanti'

08 febbraio 2021 a

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Saluto positivamente le dichiarazioni del presidente incaricato Mario Draghi, che avrebbe comunicato ai partiti di voler assumere più insegnanti e di evitare assolutamente il triste fenomeno delle cattedre vacanti a settembre". Lo afferma il deputato della Lega Rossano Sasso, componente della commissione Cultura.

"La soluzione più immediata ed opportuna -aggiunge- è quella di stabilizzare i precari con almeno 36 mesi di servizio, come richiesto dalla stessa Unione europea nella direttiva 70 del 1999. In questo modo stabilizzeremmo professionisti che insegnano già da anni e che hanno subito l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine e garantiremmo la continuità didattica per i nostri studenti. Finalmente, in discontinuità col passato, si darebbe attenzione al più importante dei capitali: il capitale invisibile, il capitale umano. I nostri ragazzi, il nostro futuro".