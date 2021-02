Cortina 2021: Ghedina, 'Mondiale partito con un po' di sfortuna, Italia conquisterà 3-4 medaglie

08 febbraio 2021 a

a

a

Cortina, 8 feb. (Adnkronos) - "Purtroppo siamo partiti con un po' di sfortuna, con la neve che oggi ha causato lo slittamento della prima gara (combinata femminile ndr.), ma le previsioni dicono che il meteo volgerà al bello tra un paio di giorni. Speriamo". Lo ha detto Kristian Ghedina, ambasciatore dei Mondiali di sci di Cortina 2021, a Radio Anch'Io Sport'. Il campione azzurro della discesa comunque è fiducioso per gli azzurri nonostante l'assenza per infortunio di Sofia Goggia. "Con la Goggia prevedevo 5 medaglie ma anche senza di lei, almeno tre o quattro l'Italia può conquistarle”, ha aggiunto Ghedina. Bassino, Brignone, Paris e Vinatzer sono gli azzurri da cui ci si aspetta di più “ma mi auguro che anche gli altri italiani possano fare l'exploit e arrivare sul podio. Gli avversari? La Svizzera è tornata di nuovo forte, sono gli atleti da battere, ma lo stesso vale per l'Austria e gli Usa. E poi ci sono i singoli che vanno forte, penso a Shiffrin, Vhlova: sono sempre tanti i rivali da tenere dietro”, ha proseguito l'ex discesista non preoccupato per gli atleti per l'assenza del pubblico a causa del coronavirus. "E' diverso rispetto al calcio. Lo sforzo è molto intenso, concentrato in poco tempo. Serve grande concentrazione. Il pubblico viene dopo, è una bella cornice che rende più bello lo spettacolo, soprattutto quando si taglia il traguardo, ma secondo me non influisce sulla prestazione dello sciatore".