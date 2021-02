Cina: ad Neos, 'ora asset portante, test Covid su voli per rilancio traffico'

08 febbraio 2021 a

Milano, 8 feb. (Adnkronos) - La Cina, "da esperimento turistico", è diventata "un asset portante" per la compagnia aerea Neos, che collega l'aeroporto di Milano Malpensa a Nanchino. "Lavoriamo sulla Cina dal 2016 e da tre anni abbiamo una linea regolare tra Milano e Nanchino: stiamo facendo di tutto per tenerla viva anche in questo momento, è l'unico collegamento diretto passeggeri tra i due Paesi", spiega l'ad Carlo Stradiotti durante i China Awards, organizzati da Class Editori insieme a Fondazione Italia Cina. Neos conta 800 dipendenti e una flotta di 12 aeroplani ("oggi è la seconda compagnia aerea italiana") e l'esperimento dei voli Covid free organizzati dalla compagnia verso la Cina può contribuire al rilancio dei collegamenti aerei.

"Abbiamo cominciato da circa tre mesi a operare con questa verifica ulteriore in aeroporto e abbiamo portato circa 3.500 mila passeggeri dall'Italia a Nanchino. Con queste procedure ulteriori di attenzione, si può pensare di riattivare il traffico tra i due Paesi in sicurezza e prudenza, e speriamo si possa tornare alle due frequenze che già operavamo, proprio in funzione di questi risultati".

Nel 2020, per Neos, "la Cina è diventato un elemento portante: abbiamo operato 330 voli di lungo raggio, oltre sei a settimana. Di questi solo 38 sono stati voli passeggeri. Gli aerei hanno operato per il trasporto merce, in grossa parte sanitaria, che si è tradotto in 300 voli cargo, con 8mila tonnellate di materiale trasportato".