Arte: ritratto del Pollaiuolo in asta da Sotheby's Londra sulla scia del record di Botticelli (3)

(Adnkronos) - Con una straordinaria conoscenza dei colori e della qualità dei pigmenti, derivata presumibilmente dal suo background scientifico e dal suo interesse per la spettroscopia, Merton aveva un occhio acutissimo che gli permise di costituire una collezione di notevole qualità. Possessore di un'incredibile conoscenza scientifica unita ad un occhio d'artista, Merton ha prestato servizio in molti comitati museali britannici, tra i quali lo Scientific Advisory Board della National Gallery di Londra.

Cecilia Treves, Head of Research, Old Master Paintings di Sotheby's, racconta: "Nella Firenze rinascimentale i fratelli Piero e Antonio del Pollaiuolo hanno introdotto importanti innovazioni attraverso molteplici forme d'arte, non ultima la ritrattistica, portando la loro bottega a rivaleggiare con quella di Andrea del Verrocchio per importanza e prestigio. Questo affascinante ritratto a grandezza naturale è caratterizzato da una sorprendente posa quasi frontale e presenta il soggetto in un modo completamente nuovo. Squisitamente dipinto, il lavoro rappresenta una svolta cruciale nella storia della ritrattistica europea".

Tra gli esponenti più apprezzati del genere ritrattistico, Piero e suo fratello Antonio sono tra i realizzatori di alcune delle opere più importanti del XV secolo. Sappiamo infatti che i due fratelli, ai loro tempi, erano maggiormente apprezzati rispetto ad artisti come Botticelli, che oggi sono considerati tra i più grandi artisti del canone dell'arte occidentale. Nonostante la proliferazione di ritratti creati alla fine del XV secolo, sono relativamente pochi gli esemplari del periodo arrivati ai nostri giorni. Essendo oggi la maggior parte delle opere dei fratelli Pollaiuolo appartenenti a collezioni museali italiane e internazionali, il dipinto che andrà all'asta è una notevole rarità sul mercato. Recentemente un solo ritratto è stato venduto da Sotheby's nel 2012, dove fu acquistato dal Getty Museum per 1,4 milioni di dollari contro una stima 300.000 dollari.