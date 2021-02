Arte: ritratto del Pollaiuolo in asta da Sotheby's Londra sulla scia del record di Botticelli (2)

08 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Fisico illustre, esperto di spettroscopia e inventore, Thomas Ralph Merton (1888-1969) è stato un rinomato scienziato britannico: tra i suoi successi la scoperta di una scrittura segreta usata dagli agenti tedeschi durante la guerra. Oltre che un affermato scienziato, Merton fu anche un illustre collezionista, avendo sviluppato una passione per le arti durante i suoi viaggi in Europa.

Durante gli anni '30 e '40 del XX secolo Merton raccolse una collezione, accuratamente pensata, composta da oltre 30 capolavori di altissima qualità, principalmente opere del Rinascimento italiano e nordico. Oltre a "Ritratto di un giovane" di Pollaiuolo (uscito dalla collezione nel 1985) e "Ritratto di giovane con in mano un medaglione" di Botticelli, che erano appesi come pendant nel suo studio, la collezione di Merton comprendeva opere di Hans Holbein, Lucas Cranach, Bartolomeo Montagna e altri maestri italiani, tedeschi e fiamminghi, per lo più tutti operanti nel periodo 1450 - 1520.

Anche Pollaiuolo, come tanti altri artisti del suo tempo, era uno scienziato interessato particolarmente allo studio dell'anatomia umana. Come rivelano i suoi stessi diari, la passione di Merton per le arti del Rinascimento era intimamente intrecciata con il modo scientifico di vedere le cose che egli stesso condivideva con i grandi artisti di quel momento rivoluzionario.