Basket: Meneghin, 'club in sofferenza, presidenti stanno facendo miracoli'**

08 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "La pandemia è una tragedia che ha colpito l'Italia in tutti i settori e non poteva non avere effetti sul basket che vive di pubblico che attira sponsor, dà visibilità e crea tutta un'altra atmosfera. Molte squadre stanno soffrendo, i presidenti stanno facendo miracoli, sono dei veri eroi che hanno bisogno di certezze che al momento non ci sono". Parla così della difficile situazione che sta attraversando il basket italiano Dino Meneghin, icona della pallacanestro, all'Adnkronos.

"Si vive alla giornata con giocatori sottratti alle rose perché positivi al Covid, una situazione complessa, navighiamo a vista cercando di lavorare sui problemi", conclude.