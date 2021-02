Recovery: Bini Smaghi, 'riscrivere piano sarà priorità del governo'

07 febbraio 2021 a

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Riscrittura del Recovery plan, riforme strutturali, uscita dal blocco dei licenziamenti preparata dalla riforma degli ammortizzatori sociali". Sono queste secondo l'economista e ex membro del board della Bce Lorenzo Bini Smaghi le priorità del prossimo governo. "Sono sicuramente le priorità per i prossimi mesi, perché senza queste misure non riusciremo ad ottenere i 209 miliardi del Recovery Plan. Accedere a queste risorse sarà la principale misura del successo del nuovo esecutivo", sottolinea.

"La fine del blocco dei licenziamenti deve essere preparata con una riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro, che il Paese aspetta da anni", aggiunge Bini Smaghi.

Il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi, rileva, "tende a delegare molto, ma in cambio pretende molto, non solo in termini di intensità di lavoro ma anche di disponibilità e di disciplina per quel che riguarda la comunicazione esterna. Se si vuol far parte dell'”inner circle”, si devono rispettare questi impegni". Draghi, aggiunge, "ha sempre avuto un approccio pragmatico, ma con obiettivi ben chiari, come quando ha guidato il Tesoro negli anni in cui l'Italia doveva entrare nell'euro, oppure quando la Bce ha avviato il quantitative easing".