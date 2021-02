Papa: 'pensare agli altri e non a se stessi è segno di vera salute' (2)

07 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - "Fin dall'inizio, Gesù mostra la sua predilezione per le persone sofferenti nel corpo e nello spirito: è la predilezione del Padre, che Lui incarna e manifesta con opere e parole - spiega il Papa - I suoi discepoli ne sono stati testimoni oculari, ma Gesù non li ha voluti solo spettatori della sua missione: li ha coinvolti, li ha inviati, ha dato anche a loro il potere di guarire i malati e scacciare i demoni".

E questo, osserva ancora il Pontefice, "è proseguito senza interruzione nella vita della Chiesa, fino ad oggi. Prendersi cura dei malati di ogni genere non è per la Chiesa una attività opzionale, qualcosa di accessorio. No: fa parte integrante della sua missione. La realtà che stiamo vivendo in tutto il mondo, a causa della pandemia, rende particolarmente attuale questo messaggio", conclude Papa Francesco.

(di Enzo Bonaiuto)