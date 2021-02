Milano: gara da 30,2 mln per gestire per un anno verde cittadino

07 febbraio 2021 a

Milano, 7 feb. (Adnkronos) - Garantire la continuità dei servizi di gestione e manutenzione del verde pubblico in vista dell'affidamento del servizio a MM. Con questo obiettivo la giunta di Milano ha approvato gli indirizzi relativi alla procedura di gara ad evidenza pubblica per il servizio di manutenzione del verde cittadino per la durata di un anno, dal 1 aprile 2021 al 31 marzo 2022. L'ammontare economico del servizio è stato stimato in 30.220.000 euro.

Ad aprile, spiega una nota del Comune di Milano, scade la proroga del contratto con l'attuale appaltatore, Miami scarl. "Per consentire un lavoro accurato di verifica delle condizioni di fattibilità per un passaggio della gestione a MM, che dovrà in ogni caso presentare una proposta tecnico-economica entro febbraio di quest'anno, e per assicurare la continuità del servizio di cura del verde, si ritiene quindi di proseguire con una gestione sul modello attuale fino al 31 marzo 2022".