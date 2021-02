Covid Emilia Romagna, 1.382 contagi e 25 morti: bollettino

07 febbraio 2021 a

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Sono 1.382 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 7 febbraio. Registrati altri 25 morti nella regione. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 16.215 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell'8,5%, dato che risente del minor numero di tamponi fatti nei fine settimana, e in gran parte su casi per i quali la positività è attesa, e comunque inferiore a quello registrato domenica scorsa (9,4%).

Complessivamente, tra i nuovi positivi 455 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 671sono stati individuati all'interno di focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 42,1 anni.

Sui 604 asintomatici, 369 sono stati individuati grazie all'attività di contact tracing, 70 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 24 con gli screening sierologici, 6 tramite i test pre-ricovero. Per 135 casi è ancora in corso l'indagine epidemiologica. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 9.837. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 181 (-2 rispetto a ieri), 1.950 quelli negli altri reparti Covid (-6).