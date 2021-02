Cortina 2021: Poste celebrano i mondiali con francobollo

07 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Il grande sci internazionale torna a darsi convegno nella spettacolare cornice di Cortina d'Ampezzo con i Campionati del mondo di sci alpino in programma da oggi fino al 21 febbraio. Per l'occasione, proprio nella giornata in cui la Cerimonia d'apertura darà il via alla kermesse iridata, il ministero dello Sviluppo Economico ha emesso un francobollo, appartenente alla serie tematica “lo Sport”, dedicato ai Mondiali e di cui Poste Italiane S.p.A. assicurerà la distribuzione sull'intero territorio nazionale attraverso la rete degli Uffici Postali e dei dieci Spazi Filatelia. Poste Italiane, inoltre, ha predisposto il servizio filatelico temporaneo legato all'emissione con annullo filatelico speciale, che si è svolto oggi presso l'Ufficio postale Cortina d'Ampezzo.

Il francobollo è stampato, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente, con grammatura pari a 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: 40 x 30 mm; formato stampa: 40 x 28 mm; formato tracciatura: 46 x 37 mm; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; tiratura: cinquecentomila esemplari.

La vignetta, realizzata dal vignettista Fabio Abbati, raffigura un'atleta impegnata in una discesa libera, considerata la disciplina “regina” dello sci alpino: alle sue spalle, una caratteristica “porta” su cui campeggia la scritta 'Cortina d'ampezzo'. Sullo sfondo svettano le Tofane, l'iconico massiccio montuoso che sovrasta la Regina delle Dolomiti, mentre a sinistra è riprodotto il logo di Cortina 2021. Completano il francobollo la leggenda 'Campionati del mondo di sci alpino cortina 2021' la scritta 'Italia' e l'indicazione tariffaria 'B zona 1'. Foglio: quarantacinque esemplari.