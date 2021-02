Coronavirus Lombardia, 1.515 nuovi casi e 58 morti: il bollettino

08 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Sono 1.515 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 58 morti. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 926 tra guariti e dimessi. I tamponi processati sono stati 27.624. Il rapporto tra positivi e test si porta al 5,4% dal 5,3% della vigilia. In totale, da inizio pandemia, i morti sono stati 27.453 nella regione. Le terapie intensive hanno 4 posti in più occupati da pazienti gravi, per un totale di 358: gli ingressi in un giorno sono stati 14. Scendono invece i ricoverati negli altri reparti: sono 3.467 in tutto, -73.

Primato di Brescia e provincia per nuovi casi di Covid-19 in Lombardia. Con 430 contagi supera la provincia di Milano, che ne conta 392, di cui 141 in città. A Monza ci sono 130 nuovi positivi, a Mantova 91 e a Varese 73. Sono 78 a Como e provincia, 78 anche a Pavia, 50 a Bergamo, 54 a Cremona, 43 a Lecco, 36 a Lodi e 27 a Sondrio.