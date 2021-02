07 febbraio 2021 a

a

a

Milano, 7 feb. (Adnkronos) - "Per ora non abbiamo ricevuta risposta" dal Governo alla richiesta di tenere aperti i ristoranti fino alle 22. Lo ha precisato il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, a margine della sua visita ai Padiglioni della Fiera, in un'intervista inviata da Lombardia Notizie.