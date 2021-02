Coronavirus: Bertolaso a dg Ats e ospedali, 'lavoriamo come orchestra'

07 febbraio 2021 a

Milano, 7 feb. (Adnkronos) - Incontro in mattinata tra i vertici della Regione Lombardia e i dg di Ats, Asst e Irccs, a cui sono state fornite le indicazioni per poter predisporre i propri piani vaccinali territoriali. "Siamo a vostra disposizione, i vostri facilitatori. Dobbiamo lavorare come un'orchestra", ha detto loro Guido Bertolaso, responsabile della campagna vaccinale.

"Una grande alleanza che includa anche il mondo delle attività produttive e i sindacati per far ripartire la Lombardia", l'ha chiamata la vicepresidente Letizia Moratti. Il presidente Attilio Fontana concludendo l'incontro con i direttori ha parlato "di evento storico, che consentirà di salvare la vita a migliaia di persone. È un momento difficile, dobbiamo buttare il cuore oltre l'ostacolo e dimostrare la vera eccellenza sanitaria lombarda".