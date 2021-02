07 febbraio 2021 a

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Guai a creare anche solo lontanamente le condizioni per cui una personalità come Draghi si ritrova dentro una maggioranza litigiosa. E' quindi un passaggio delicato". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti a 'In mezz'ora in piu'' su RaiTre.