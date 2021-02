Governo: Boldrini, 'Lega? aspettiamo Draghi ma esecutivo forte se coeso'**

07 febbraio 2021 a

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Intanto io direi che noi dobbiamo aspettare l'esito delle consultazioni perchè ora siamo solo alle supposizioni, le congetture, le speculazioni. Noi non sappiamo ancora a quale esito porterà il lavoro del professor Draghi. In queste ore credo sia giusto non andare ad interferire". Laura Boldrini del Pd, ex-presidente della Camera, risponde così all'Adnkronos in merito alla possibilità di un governo che comprenda anche la Lega.

Per lei l'ipotesi di un governo con la Lega resta improponibile? "Io mi limiterei ad aspettare di vedere lo scenario che esce da queste consultazioni. Sarà un governo più tecnico? Più politico? E per fare cosa, con quali obiettivi? Credo di non essere l'unica ad essere cauta in queste ore, perchè è difficile esprimersi fino a quando non ci sarà un quadro chiaro".

"L'unica cosa che posso dire è che fare sintesi tra visioni molto diverse è molto complicato. Quando i provvedimenti arrivano in aula non è vero che non esistono destra e sinistra. E quindi deve esserci una maggioranza coesa altrimenti non regge. Io per il momento non voglio mettere pregiudiziali. Ma di certo non ho nemmeno, mettiamolo così, un entusiasmo preconcetto...".