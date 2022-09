Coronavirus: Fontana, 'cittadini non buttino via libertà con comportamenti inappropriati'**

07 febbraio 2021 a

Milano, 7 feb. (Adnkronos) - "Io sono sempre dell'opinione che si debba trovare l'equilibrio tra un minimo di libertà e il rispetto delle regole, e bisogna cercare di rispettare il distanziamento e evitare assembramento". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della visita ai padiglioni della Fiera di Milano, chiedendo ai cittadini di mantenere comportamenti adeguati a non diffondere la pandemia di Covid19, anche in zona gialla. "L'invito ai nostri cittadini, che hanno fatto tanta fatica e sacrifici, adesso che iniziamo a vedere un po' di libertà, è: non buttiamola via con comportamenti inappropriati, continuiamo a rispettare queste regole", sottolinea il governatore.