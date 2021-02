Sanremo: Amadeus, 'se chiudere Ariston serve a far riaprire teatri e cinema siamo felicissimi'

06 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Noi siamo anche contenti di quello che sta accadendo: se chiudere l'Ariston può servire in qualche maniera, e noi lo crediamo fortemente, a riaprire i teatri e i cinema, noi siamo felicissimi. Questa è la cosa più importante". Così il direttore artistico del festival di Sanremo Amadeus, nel corso di un collegamento in diretta con Marco Liorni su Rai1, a 'ItaliaSì!'. "Noi ci proviamo a fare Sanremo anche senza pubblico, perché c'è il nostro entusiasmo e poi le persone che stanno a casa faranno sì che non si sentirà la mancanza del pubblico", ha aggiunto Ama.