Sanremo: Amadeus, 'ho incontrato Incontrada, ma di più non dico...'

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - Vanessa Incontrada tra le coconduttrici di Sanremo? Amadeus non lo dice apertamente, ma sembra proprio di sì. "Ho incontrato Incontrada, ma di più non dico...", ha risposto a Marco Liorni, che lo ha interrogato in proposito nel collegamento con il direttore artistico durante la trasmissione 'ItaliaSi!'. E a proposito di presenze femminili, Ama ha confermato che nella prima serata del festival avrà al suo fianco Naomi Campbell, mentre in altre serate ci saranno anche Elodie e Matilde De Angelis. Confermata la presenza tra gli ospiti di Ornella Vanoni.

Amadeus ha confermato poi anche il grande feeling che lo lega a Fiorello, da cui ha avuto sostegno e consigli anche nei giorni più difficili: "Io mi sento tranquillo perché ho accanto Fiorello", ha detto il conduttore.

Anche sulla moglie Giovanna, Amadeus ha speso parole di elogio: "Mi dà tranquillità e la serenità. Non mi fa mai pesare i momenti di stanchezza e di stress. Una compagna fantastica", ha detto Ama. Che ha poi concluso con un augurio: "Vorrei che fosse il festival della rinascita, e che dal festival di Sanremo potessero accadere delle cose belle, perché dopo un anno e mezzo così ce lo meritiamo. Che sia veramente l'inizio di un periodo bello, e di una riapertura e di un ritorno alla vita normale che parta proprio da Sanremo", è stato l'auspicio del conduttore.