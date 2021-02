Pavia: post contro napoletani, archiviata indagine Fraschini, 'sollevato' (2)

06 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Hanno vinto il buon senso del magistrato e la libertà di espressione, contro ogni forma di censura messa in atto dal pensiero politicamente corretto, che ha ormai pervaso tutti i livelli di governo e pressoché tutte le forze politiche", aggiunge.

"Detto questo, con il senno di poi, utilizzerei ben altri termini per esprimere il mio pensiero. Tengo a chiarire ancora una volta che da parte mia non vi era alcuna volontà di offendere i cittadini napoletani, francesi e rumeni, ma solo di stigmatizzare alcune scelte fortemente discriminatorie adottate dalle loro pubbliche amministrazioni nei confronti dei cittadini lombardi, ingiustamente additati come 'untori'. Avverto un grande senso di sollievo per la conclusione di questa vicenda, la cui archiviazione segna l'inizio della mia piena riabilitazione politica e umana", conclude Niccolò Fraschini.