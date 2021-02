Musica: Paolo Fresu festeggia i 60 anni con un cofanetto

06 febbraio 2021 a

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - Il 10 febbraio 2021 Paolo Fresu compirà 60 anni e, per festeggiare, lo stesso giorno pubblicherà il cofanetto 'P6OLO FR3SU' per la propria etichetta Tǔk Music. Di questi 60, 39 anni sono trascorsi sui palchi di tutto il mondo fino a diventare uno dei musicisti più rappresentativi del jazz italiano a livello internazionale. Sempre il 10 febbraio Fresu celebrerà con un evento concertistico dal titolo 'Musica da lettura' che si tiene in un luogo di storia e di cultura: la Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna.

Il cofanetto non è una mera antologia, ma contiene due nuovi album oltre alla ristampa di un disco ormai introvabile: uno sguardo rivolto in avanti senza dimenticare mai il passato.

La ristampa è 'Heartland', album uscito per la Universal Francia nel 2001 realizzato con David Linx e Diederik Wissels. Un album rarefatto pieno di lirismo e poesia che ottenne importanti riscontri specie in Francia, grazie alla sintesi perfetta delle varie anime del trio alle quali si era aggiunto il suono di un quartetto d'archi e una formidabile ritmica composta da Palle Danielsson e dal compianto Jon Christensen: il risultato era una fusione efficace tra improvvisazione, musica “classica” e canzone. Il cd sarà pubblicato nella sezione Tǔk Reloaded.