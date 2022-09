Milano: vuole fermare lite senza mascherina, aggredito dipendente Atm (2)

06 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - "Piena solidarietà" viene espressa anche da Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Fi in Consiglio regionale, per il dipendente Atm aggredito ieri "per aver tentato di far rispettare le regole. Auspico che i due ragazzi senza mascherina che l'hanno spintonato vengano subito identificati e rendano conto delle loro azioni in sede giudiziaria. Il Comune di Milano prenda subito provvedimenti per garantire la loro sicurezza intensificando i controlli delle forze dell'ordine all'interno di stazioni e convogli della metropolitana".