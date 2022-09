Milano: De Corato, 'anarchici battono cassa per non essere sfrattati'

06 febbraio 2021 a

Milano, 6 feb. (Adnkronos) - "Questa mattina gli anarchici del centro sociale Macao, occupanti abusivi dell'ex macello di viale Molise, e quelli del Torchiera, sempre occupanti abusivi della Cascina di piazza Cimitero Maggiore, insieme agli altri appartenenti alla rete degli spazi autogestiti milanesi hanno manifestato davanti a Palazzo Marino per sollecitare un incontro con l'amministrazione comunale. Ovviamente, hanno chiesto di non essere sfrattati ed avere altri spazi al grido di 'Milano non si vende'". Così l'assessore lombardo e consigliere comunale di Milano, Riccardo De Corato, in merito al presidio dei centri sociali che si è svolto questa mattina davanti a Palazzo Marino.

"Non c'è da stupirsi se, nell'imminenza delle elezioni, i centri sociali vadano a battere cassa da chi, in questi anni, non solo non ha mai speso una parola per condannare le loro scorribande, ma anzi, come fatto dal sindaco Sala, aveva persino lodato le loro iniziative culturali", aggiunge.

"D'altronde da un'amministrazione comunale che sponsorizza sulla propria pagina Facebook l'attività svolta dagli occupanti abusivi in uno spazio di sua proprietà come quello della Fabbrica del Vapore di via Nono, non possiamo che aspettarci il peggio. Non mi stupirei se, dopo aver tolto dal piano vendita la cascina Torchiera, pensassero ad altre mosse per fare un regalo agli antagonisti", conclude De Corato.